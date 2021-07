Robert Janjetov (26) ist von sich überzeugt! Am kommenden Mittwoch beginnt für Maxime Herbord (26) die Bachelorette-Reise. Nach ihrer Trennung von David Friedrich (31) möchte die Halbniederländerin sich endlich wieder so richtig verlieben – doch werden die Kandidaten überhaupt ihren Geschmack treffen? Insgesamt 20 Singlemänner darf die Beauty in Griechenland kennenlernen. Teilnehmer Robert rechnet sich gute Chancen aus. Der Berliner ist sich schon vorab sicher, Maximes Männertyp zu sein.

Die neue Rosenlady steht auf Männer mit einem offenen, ehrlichen Charakter und einer "lockeren, künstlerischen" Ausstrahlung. Und genau in dieses Muster passt der Blondschopf rein – findet zumindest er selbst. "Ich denke, ich passe in ihr Beuteschema. Ich bin immerhin eine offene und lockere Person, mit der man durchaus Spaß am Leben hat", schätzte Robert sich im Promiflash-Interview selbst ein.

Der 26-Jährige ist als Industriemechatroniker tätig und privat ein Tennis-Fan. Als künstlerisch begabt würde er sich eher nicht bezeichnen. "Aber [ich] lasse mich gerne auf neue Dinge ein", drückte Robert gegenüber Promiflash seine Vorfreude auf das Kennenlernen mit Maxime aus.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

TVNOW Maxime Herbord, 2021

TVNOW Bachelorette-Teilnehmer Robert Janjetov

TVNow Bachelorette Maxime Herbord

