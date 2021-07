Tristan Thompson (30) wird wohl nicht so einfach aufgeben! Der Basketballer und seine Ex-Freundin, Reality-Bekanntheit Khloé Kardashian (37), sind seit Kurzem schon wieder getrennt. Nachdem vor wenigen Wochen erneut Fremdgehgerüchte über Tristan die Runde machten, sollen die beiden, die schon seit Jahren eine Art On-off-Beziehung führen, getrennte Wege gehen. Doch der Profisportler möchte Khloé unbedingt zurückgewinnen – und macht ihr sogar öffentlich Komplimente.

Wie verschiedene US-Medien bereits berichteten, hofft Tristan auf ein großes Liebes-Comeback mit der Mutter seiner Tochter True (3) und kämpft aktuell sehr um eine weitere Chance mit ihr. Das macht er offenbar nicht nur im Privaten, sondern auch in der Öffentlichkeit. Unter einem aktuellen Instagram-Post von Khloé, auf dem sie in einem hautengen Kleid am Strand posiert, kommentierte er kürzlich drei Herz-Augen-Emojis. Khloé selbst reagierte nicht öffentlich auf das Kompliment.

Den Fans der Beauty entging der Kommentar dagegen nicht und wurde sogar über 2800 Mal geliket. Doch obwohl so viele Follower diese Annäherung offenbar gut hießen, waren auch einige davon genervt. "Guter Gott lass sie in Ruhe! Romantisch gesehen verdient sie so viel mehr", reagierte etwa ein User auf Tristans Kommentar. "Geh weg, deine Zeit mit ihr ist vorbei", schrieb ein anderer.

Getty Images Tristan Thompson, Sportler

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, 2021

Instagram / realtristan13 Khloé Kardashian und Tristan Thompson, US-Stars

