Das Liebes-Aus von Khloé Kardashian (37) und Tristan Thompson (30) ist gerade einmal ein paar Wochen her. Der Reality-TV-Star löste die Verlobung zu dem NBA-Profi auf, nachdem erneut Fremdgeh-Vorwürfe gegen den Boston-Celtics-Spieler an die Öffentlichkeit gelangt waren. Aber der Sportler scheint noch nicht so ganz mit der Sache abgeschlossen zu haben. Jetzt verriet ein Insider: Tristan möchte Khloé mit teuren Geschenken zurückgewinnen.

Schon in der Vergangenheit hatte der Basketballer das Model mithilfe extravaganter Gesten zurückerobern können. So soll er Koko auch früher schon mit exklusivem Schmuck und teuren Urlauben überhäuft haben. "Das wirkte [damals] Wunder", berichtete die Quelle gegenüber Mirror. Auch dieses Mal plane der Sportler, sie mit einfallsreichen Geschenken wieder für sich zu gewinnen. Große Sorgen mache sich der NBA-Star aber ohnehin nicht. "Er denkt, Khloé werde ihn aufgrund ihrer gemeinsamen Vergangenheit nie endgültig verlassen", gab der Informant zu.

Die aktuellen Vorwürfe gegen den 30-Jährigen sind allerdings nur die jüngsten in einer Reihe von Fremdgeh-Skandalen: Tristan hatte die Business-Frau vor ein paar Jahren schon mit Jordyn Woods (23) betrogen. Damals war das ein besonders harter Schlag für Khloé, da Jordyn bis zu dem Vorfall eine enge Freundin des Kardashian-Jenner-Clans gewesen war. Ein anderer Fall war an die Öffentlichkeit gelangt, als die Kardashian-Schwester gerade mit der gemeinsamen Tochter True Thompson (3) in den Wehen lag. Ob ein paar Geschenke ausreichen werden, um Khloés Herz zurückzuerobern?

Collage: Instagram, Instagram Collage: Khloé Kardashian, Tristan Thompson

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, Töchterchen True und Tristan Thompson

Instagram / https://www.instagram.com/khloekardashian/ Tristan Thompson, Khloé Kardashian und ihre Tochter True im März 2021

