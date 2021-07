Heute Abend ist es endlich so weit! Im großen Finale der Fußball-EM wird der neue Europameister gekrönt. In einem spannenden Turnier mit vielen knappen Ergebnissen konnten sich die Teams aus Italien und England durchsetzen. Großen Anteil am englischen Finaleinzug hatte Harry Kane (27): Der Stürmer schoss sein Team gegen Dänemark in letzter Minute in die Endrunde. Seine Frau Kate drückt ihm von zu Hause aus die Daumen – und verfasste jetzt emotionale Zeilen!

Den Brief an ihren Liebsten teilte Kate auf Instagram: "Du weißt, dass ich nicht nah am Wasser gebaut bin, aber ich habe Tränen in den Augen, wenn ich aufschreibe, wie stolz du uns machst!" Das Paar kennt sich bereits seit der Schulzeit und bereits damals habe der talentierte Nachwuchsfußballer große Pläne gehabt. Die solle er nun einlösen: "Bring das Ding nach Hause! Du verdienst es, den Pokal heute Abend in die Luft zu heben."

Doch auch abseits des Platzes erfülle Harry sie mit Stolz, betonte Kate. Gerade für ihre drei Kinder sei er ein echtes Vorbild: "Du bist so ein fantastischer Ehemann und Vater. Die Kleinen können es gar nicht erwarten, dass du zurückkommst!"

Getty Images England-Spieler Harry Kane im EM-Viertelfinale gegen die Ukraine

Getty Images Harry und Kate Kane bei den Pride Of Britain Awards 2019

Instagram / katekanex Harry Kanes Kinder

