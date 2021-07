Alex Mariah platzt vor Stolz! Vor wenigen Wochen hat das Model bereits vor einem Millionenpublikum abgesahnt und wurde von Heidi Klum (48) zur Siegerin von Germany's next Topmodel 2021 gekürt. Für die hübsche Brünette ist damit der Grundstein für eine große Karriere im Modelbusiness gelegt. Und tatsächlich sichert sich die Beauty schon jetzt einen Riesenjob. Alex verriet jetzt: Sie ist das Gesicht für Kylie Jenners (23) neue Kosmetiklinie.

"Ich durfte vor ein paar Wochen für Kylie Cosmetics shooten, das bedeutet: In Europa bin ich das Kampagnengesicht. Was ist das bitte für eine unglaubliche Ehre?", freut sich die Kölnerin in ihrer Instagram-Story. Ab dem 15. Juli sind die Produkte aus der Linie im Handel und damit ist Alex' Gesicht auf sämtlichen Werbeplakaten zu sehen. In ihrem Feed präsentiert sich die TV-Bekanntheit bereits voller Vorfreude mit den neuen Lippenstiften.

Auch die Promikollegen sind nach dieser Verkündung ganz aus dem Häuschen und beglückwünschen Alex zu dem Mega-Erfolg. "Wahnsinn, herzlichen Glückwunsch", schreibt beispielsweise DSDS-Star Paulina Wagner unter dem Posting. Auch Ex-GNTM-Girl Johanna Höpfler (22) kommentiert: "Mega, ich bin so stolz auf dich." Riccardo Simonetti (28) drückt mit einer Reihe Herzchen-Emoji aus, wie sehr er sich für seine gute Freundin freut.

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner, Make-up-Mogulin

Instagram / alexmariahpeter Model Alex Mariah

Instagram / alexmariahpeter Model Alex Mariah Peter

