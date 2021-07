Romantische Nachrichten aus Rom: Die einstige Germany's next Topmodel-Finalistin Romina Palm (22) hat einen Heiratsantrag bekommen – und ihn natürlich angenommen! Schon während ihrer Teilnahme an der Modelshow hatte die Rothaarige beim Medientraining davon geträumt, dass ihr Partner Stefano Zarrella (30) nicht mehr allzu lange mit dem Kniefall wartet. Auf ihrem gemeinsamen Italientrip war jetzt offenbar der perfekte Zeitpunkt: Romina hat Ja zu Stefano gesagt!

Das verkündete Frau Zarrella in spe nun ganz stolz auf Instagram: Zu mehreren Fotos, auf denen Romina und Stefano ganz offensichtlich nicht nur den EM-Triumph der italienischen Nationalelf feiern, schrieb sie in Großbuchstaben: "Ja!" Für ihren Liebsten, dessen Wurzeln in Italien liegen, schien der aufregende EM-Abend samt Sieg wohl gerade passend gewesen zu sein für einen Antrag! "Ich liebe dich, mein Schatz. Ich habe es einfach getan. Mama Mia, das Leben ist verrückt!", schrieb der baldige Ehemann erfreut unter Rominas Post.

In den Kommentaren gratulierten ihnen ihre Promifreunde um die Wette: Neben Schwägerin Jana Ina Zarrella (44), Bloggerin Ana Johnson (28), Sängerin Ana Lisa Kohler und Influencerin Lisa-Marie Schiffner (20) machte auch Pietro Lombardi (29) für diesen Moment eine Pause von seiner Social-Media-Auszeit und schrieb: "Oh mein Gott! Ich freue mich so sehr! Es gibt nichts Schöneres als die Liebe!"

Instagram / romina.gntm.2021.official Verlobungsring von Romina Palm

Instagram / romina.gntm.2021.official Romina Palm, Model

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm im Juni 2021

