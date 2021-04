Kommt jetzt der Antrag für Romina Palm (21)? Vor einigen Wochen hatte die Germany's next Topmodel-Kandidatin bei einer Pressekonferenz im Rahmen der Castingshow bekannt gegeben, dass sie quasi bereits auf einen Kniefall von Freund Stefano Zarrella (30) wartet. Seit mehr als einem Jahr sind die inzwischen rothaarige Schönheit und der jüngere Bruder von Giovanni Zarrella (43) nun schon ein Paar und wirken so verliebt wie am ersten Tag! Mit Promiflash hat der 30-Jährige nun exklusiv über seine Pläne bezüglich einer gemeinsamen Zukunft mit Romina.

Im Promiflash-Interview verriet Stefano, dass Rominas Aussage ihn ganz schön unter Druck gesetzt habe. Auch auf Instagram bekam der Italiener nach der Sendung viele Kommentare zu dem ausstehenden Antrag. Doch Stefano bremst die Erwartungen ein wenig – eine Verlobung soll so bald nicht anstehen."Romina ist so noch jung und ich will ihr da auch gar keinen Druck machen. [...] Das bringt alles Verantwortung mit sich" , erklärte er und fügte hinzu: "Aber ich glaube, dass wir uns jetzt auch keine fünf Jahre mehr Zeit lassen. Mal sehen..."

Schließlich wolle er seine Herzensdame mit dem Antrag auch irgendwann überraschen. "Ich hab schon ein, zwei Ideen", gab er zu und schaute dabei verträumt in die Luft. Immerhin wohnt das Paar bereits zusammen und erzieht den Welpen Baloo gemeinsam als stolze Hundeeltern.

Instagram / romina.gntm.2021.official GNTM-Romina und ihr Freund Stefano Zarrella

Instagram / romina.gntm.2021.official Stefano Zarrella und Romina Palm

Instagram / stefanozarrella Stefano Zarrela mit Freundin Romina

