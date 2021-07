Inci Sencers (28) Familie wächst schon bald um ein weiteres Mitglied! Die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin erwartet aktuell ihr drittes Kind mit ihrem Mann Daniel – es wird wieder ein Mädchen. Bis sich die kleine Isabella Rosalie zu ihren Schwestern Mila Jolie und Neyla Sophie gesellen wird, dauert es auch gar nicht mehr allzu lange: In ihrem neusten Babybauch-Update verrät Inci jetzt ihre Schwangerschaftswoche...

Via Instagram veröffentlichte die Dreifachmama in spe ein hübsches Foto von sich: Die Schwangere sitzt hier in einem knappen Sommerkleidchen auf ihrem Balkon und genießt die Sonne – absoluter Eyecatcher ist natürlich ihr kugelrunder Babybauch. Doch wie weit ist Inci genau? "31. Schwangerschaftswoche", erklärt die Influencerin in der Bildunterschrift. Somit sind es also nur noch etwa zehn Wochen bis zur Geburt! Vorausgesetzt natürlich, Baby Nummer drei kommt planmäßig...

So oder so freut sich die ganze Familie schon riesig auf ihr Nesthäkchen: "Ich bin so was von gespannt, ob Isabella unseren Mäusen ähnlich sehen wird oder ob es diesmal in eine ganz andere Richtung geht", scheibt Inci weiter. Was glaubt ihr – wird Isabella aussehen wie ihre Schwestern? Stimmt in unserer Umfrage ab!

Instagram / inci.sencer Inci Sencer, 2021 in Backnang

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihren zwei Töchtern

Instagram / inci.sencer Inci Sencer mit ihrem Mann Daniel und ihren Töchtern

