Was für eine rührende Liebesgeschichte! In der beliebten Sendung Take Me Out muss ein Singlemann versuchen, eine der alleinstehenden Frauen von sich zu überzeugen und ein Date mit ihr zu ergattern. Einer dieser Kandidaten war Steve. Er versuchte in der fünften Staffel, das große Glück zu finden, und ergatterte am Ende eine Verabredung mit Svenja. Drei Jahre später sind die beiden Turteltauben immer noch ein Paar!

Auf Instagram teilte die Blondine einen süßen Schnappschuss von sich und ihrem Partner, auf dem sie in Amsterdam Arm in Arm auf einer Brücke posieren. Mit dem Post gratuliert sie Steve zu ihrem dritten Jahrestag. "Wahnsinn, wie die Zeit rennt. Vor genau drei Jahren haben wir uns bei 'Take Me Out' kennen und lieben gelernt. So eine unglaublich ulkige Kennlernstory", scherzt Svenja. Die gebürtige Kölnerin verrät weiter, dass sie in der Zwischenzeit sogar mit ihrer besseren Hälfte in die erste gemeinsame Wohnung nach Hamburg gezogen sei und voller Vorfreude in die Zukunft blicke.

Zu den vielen Gratulanten, die dem Paar zu seinem Jubiläum Glückwünsche senden, gehört auch das TV-Format, durch das sich die beiden begegneten. Via Instagram beglückwünschte die Kuppelshow das Duo. "Darauf ein dreifaches Hipp-Hipp-Hurra. Auch von unserer Seite auf viele weitere glückliche Jahre ", heißt es in dem Beitrag.

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja in Hamburg im Juli 2020

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve in Köln im Dezember 2019

Instagram / mrs.tollpatschig Steve und Svenja in Side im September 2019

