Ana Lisa Kohler (23) hat ihr erstes Feature an Land gezogen! Als TikTokerin läuft es schon seit Längerem richtig gut für die schöne Brünette. Seit rund einem Jahr macht sie nun auch Musik. Vier Songs hat die "Under Your Control"-Interpretin bereits veröffentlicht, außerdem arbeitet sie aktuell an einer EP. Jetzt hat Ana sich aber erst einmal mit DJ Alex Christensen zusammengetan: Am Freitag ist ihr gemeinsamer Song "Never Ending Story" erschienen.

Bei dem Lied, das die beiden mit dem Berlin Orchestra aufgenommen haben, handelt es sich um ein Cover des gleichnamigen Klassikers von Limahl. 1986 war "Never Ending Story" der Titelsong zum Film "Die unendliche Geschichte". "Es ist ein sehr, sehr, sehr, sehr toller Song, ich habe mich so gefreut. Er hat so ein bissen was von einem Disney-Vibe", erzählte die Social-Media-Beauty beim got2b-Make-up-Launch-Event in Berlin gegenüber Promiflash.

In dem Interview verriet Ana auch, wie es zu der Zusammenarbeit kam: "Alex hat einen meiner Songs entdeckt – so hat er es mir erzählt – und hat mich dann angeschrieben und mein Management hat mich gefragt, ob ich Lust habe, auf seinem Album zu sein." Lange überlegen musste sie da nicht. "Natürlich habe ich zugesagt, weil ich ihn super finde", schwärmte die 23-Jährige von dem Komponisten, der bereits seit Anfang der 90er im Musikgeschäft tätig ist.

