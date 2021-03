Und schon fahren sie ihre Krallen aus! Liliana (21) fällt in der diesjährigen Staffel von Germany's next Topmodel vor allem mit ihrer sehr impulsiven Art auf. Bereits in der vergangenen Folge war die Beauty mit GNTM-Girl Linda ordentlich aneinandergeraten. Doch in der heutigen Episode ist es Chanel (20), die ihr ziemlich auf den Schlips getreten ist: Zwischen ihr und Liliana krachte es so gewaltig, dass ziemlich böse Schimpfwörter fielen!

Doch wie ist es überhaupt zu der Auseinandersetzung gekommen? Natürlich durch ein Missverständnis! Angeblich hatte Liliana die 20-Jährige mit Kontrahentin Luca verglichen und dabei gesagt, dass diese schöner sei als Chanel. "Das ist doch Bullshit", ärgerte sich Lili – doch Chanel konnte das nicht auf sich sitzen lassen: "Lili, weißt du, du bist Bullshit! Halt einfach deinen Mund!" Zu viel für die 21-Jährige: "Dieses Wort Bullshit hat mich direkt getriggert." Und damit ging es dann auch richtig los – nach wüsten Beleidigungen, versuchte aber Soulin die ganze Situation zu schlichten.

Mit Erfolg, denn der Beef hielt glücklicherweise nicht lange an. Schon kurz darauf lagen sich Liliana und Chanel nämlich wieder in den Armen. "Ich habe kein Problem mit Chanel oder mit irgendjemanden hier", erklärte Lili offen. Und auch Chanel ging aus dieser Versöhnung gestärkt hervor. "Wenn man vernünftig miteinander spricht, dann klappt das hoffentlich", zog sie ihr Fazit.

Instagram / lilian.maxwell Liliana, GNTM-Kandidatin 2021

Instagram / chanelsilberberg GNTM-Kandidatin Chanel

Instagram / lilian.maxwell GNTM-Kandidatin Liliana

