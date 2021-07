Gefühlt gerade erst machten Mirjam und Martins ihre Beziehung öffentlich, schon ist sie wieder vorbei! Erst Ende Mai outeten sich die Ex-Are You The One?-Kandidatin und der ehemalige Temptation Island V.I.P.-Verführer als Pärchen. Damals hatte das Duo gegenüber Promiflash verraten, dass sie sich schon seit vergangenem Dezember daten. Ein halbes Jahr später ist nun alles aus und vorbei, wie Martins im Promiflash-Interview bestätigte.

"Mirjam und ich haben uns getrennt", erklärte der Hutträger gerade erst gegenüber Promiflash. Die Entfernung zwischen ihren Wohnorten Düsseldorf und Hamburg sei auf Dauer ein Problem für die Beziehung geworden und habe schlussendlich zu ihrem Bruch geführt. "Man hat sich emotional voneinander entfernt. Der Plan war auch, dass sie zu mir nach Düsseldorf zieht, aber auch das war ein Streitthema", fügte Martins noch hinzu.

Wann genau die Trennung stattgefunden hat, ließ das TV-Gesicht offen. Auf ihren jeweiligen Instagram-Accounts ist allerdings keine Spur mehr von ihrer Beziehung zu finden. Das Ex-Paar folgt einander allerdings noch auf Social Media. Martins betont auch, dass zwischen ihm und seiner einstigen Herzdame kein böses Blut fließt: "Ich wünsche Mirjam trotzdem alles Gute", schloss er ab.

Anzeige

TVNow/ Markus Hertrich Mirjam, Kandidatin bei "Are You The One?"

Anzeige

Privat Mirjam und Martins, Ex-Reality-TV-Kandidaten

Anzeige

Privat Martins und Mirjam, Kuppelshow-Stars

Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass sich Mirjam und Martins so schnell wieder trennen? Das war klar... Das überrascht mich jetzt echt. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de