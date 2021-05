So findet also doch noch jeder Topf seinen Deckel! Während Mirjam in der vergangenen Staffel von Are You The One? nach ihrem Mr. Right suchte, hatte Martins in der ersten Season der Promi-Ausgabe von Temptation Island als Verführer Kuppelshow-Erfahrung gesammelt. Obwohl die zwei an ganz verschiedenen Formaten teilgenommen hatten, kreuzten sich vor ein paar Monaten dennoch ihre Wege. Mittlerweile sind sie sogar ein Paar, wie Martins nun Promiflash verrät.

Die Realitystars hatten sich über Martins' Cousin kennengelernt, dessen Freundin wiederum mit Mirjam befreundet ist. "Ich war zu Besuch und sie war auch da und es hat gefunkt", gibt der glücklich Vergebene im Interview mit Promiflash preis. Schon seit Dezember sind die beiden ein Paar – da die aufgezeichneten "Are You The One?"-Folgen mit Mirjam zu diesem Zeitpunkt jedoch noch nicht ausgestrahlt waren, mussten sie ihre Liebe zunächst geheim halten.

Mittlerweile wurde die Staffel gesendet und die Turteltauben können ihr Glück endlich mit der Welt teilen. Aktuell führen sie allerdings noch eine Fernbeziehung. "Sie wohnt in Hamburg, ich in Düsseldorf, aber sie wird über kurz oder lang nach Düsseldorf zu mir kommen", erklärt Martins, der übrigens den ersten Schritt gemacht hatte, die aktuelle Situation. Momentan pendle er immer zwischen seiner Heimat und dem Wohnort seiner Liebsten.

