Die Temptation Island V.I.P.-Verführer haben es bei Willi (45) und Jasmin Herren (41) nicht einfach! Aktuell stellen der Partysänger und seine Frau ihre Beziehung in dem Kuppelformat auf die Probe und scheinen den Treuetest bislang ziemlich gut bestanden zu haben: Sowohl Willi als auch Jasmin gingen nicht auf die Annäherungsversuche der Singlemänner und -frauen ein. So wies Willi die Verführerin Annabel Anderson sofort zurück, als diese ihn darum bat, ihr den Po mit Sonnenschutz einzucremen – und auch Jasmin kam Martins Patricks Bitte, ihn zu füttern, nicht nach. Doch was sagen die jeweiligen Singles dazu?

Gegenüber Promiflash erklärte Annabel, dass Willi nicht nur ihr, sondern auch den anderen Mädels gegenüber auf Abstand gegangen sei. "Meiner Meinung nach war es nicht der Willi, den man kennt. Dass er mir den Po nicht eincremen wollte, kann ich aber definitiv nachvollziehen und finde ich gegenüber Jasmin richtig", stellte die 33-Jährige klar.

Auch Jasmin scheint mit ihrem Verhalten bei ihrem Verführer auf Verständnis zu stoßen – zugleich steigert aber genau das auch sein Interesse an ihr. Für Martins sei es nämlich nicht schlimm gewesen, dass sich Jasmin von ihm nicht füttern lassen wollte. Er fühle sich dennoch von ihr angezogen: "Da merkt man, dass sie Stil und Klasse hat und eine Frau ist, die erobert werden möchte. Darauf stehe ich besonders", erklärte der Düsseldorfer.

Alle Infos zu "Temptation Island V.I.P." auf TVNOW.de

TVNOW Willi Herren und Annabel Anderson bei "Temptation Island V.I.P." 2020

TVNOW / Frank Fastner Willi und Jasmin Herren bei "Temptation Island V.I.P."

TVNOW / Frank Fastner "Temptation Island V.I.P."-Verführer Martins Patrick

