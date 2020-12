Das hatte sich Martins Patrick wohl etwas anders vorgestellt! In diesem Jahr sorgte die erste Staffel der Promi-Ausgabe von Temptation Island für mächtig Wirbel. Vor allem in der Männer-Villa ging es dabei oft heiß her, nicht zuletzt weil besonders Calvin Kleinen und Ludwig Heer (39) den Versuchungen der heißen Single-Ladys kaum widerstehen konnten. In der Unterkunft ihrer Liebsten war die Stimmung oft ein bisschen verhaltener. Verführer Martins verriet jetzt, wie es dazu kam!

Der Düsseldorfer, den man unter anderem auch aus Formaten wie Take Me Out oder FameMaker kennt, ist mit sich und seiner Leistung in dem TV-Format rückblickend so gar nicht zufrieden, erklärte er jetzt gegenüber Promiflash. "Wir waren zu langweilig und viele haben sich nur mit sich selbst beschäftigt", ging er auch mit den anderen Single-Männern der Sendung hart ins Gericht. Er habe erst zu spät gemerkt, wie der Hase laufen würde und seine Zeit mit einer zu höflichen Art verschwendet, erklärte er weiter. Der Schlüssel zu mehr Sendezeit wäre seiner Meinung nach gewesen, für mehr Krawall zu sorgen, fuhr er weiter fort. "Ich wurde teilweise wie Clumsy von den Schlümpfen dargestellt", ärgerte sich der 31-Jährige im Nachhinein auch über den Schnitt der TV-Produktion.

Etwas schwer von Begriff und schusselig kam der junge Mann besonders in einer Szene rüber. Bei Giulia Siegels (46) Nachhilfestunde in Sachen weiblicher Orgasmus glänzte eher vor allem mit seiner Unwissenheit. Die Frage, wie viele Schamlippen eine Frau hat, beantwortete der Sänger trotzdem selbstbewusst mit: "Zweieinhalb".

Martins Patrick im August 2020

Martins Patrick, Reality-TV-Gesicht

Martins Patrick im Juni 2020

