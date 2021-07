Grace Gummers (35) Liebesleben nimmt aktuell ziemlich Fahrt auf. Die Tochter der Schauspielerin Meryl Streep (72) ist rund ein Jahr nach ihrer Scheidung von Tay Strathairn (40) wieder verlobt. Der glückliche Mann an ihrer Seite? Der DJ Mark Ronson (45), mit dem sie schon seit einigen Monaten zusammen ist. Nun überraschten die beiden ihre Fans mit dem ersten Pärchen-Auftritt – Grace und Mark rockten zusammen den roten Teppich!

Sie zeigten sich erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit! Am vergangenen Samstag waren die Schauspielerin und der Produzent zu Gast auf der Gucci and the Saltzman Family's Summer Celebration. Natürlich konnten die beiden dabei nicht getrennt voneinander an den Fotografen vorbeigehen. Ziemlich verschmust posierten Grace und Mark also vor der Presse – und machten dabei eine ziemlich gute Figur als Paar: In einem roten beziehungsweise blauen Anzug stellten sich die zwei dem Blitzlichtgewitter.

Dass Grace und Mark nun als Verlobte durchs Leben gehen, dürfte für einige Fans ziemlich überraschend gekommen sein. Denn auch die Verkündung war ziemlich subtil in Marks Podcast "The Fader Undercovered" geschehen. "Ich habe mich vergangenes Wochenende verlobt", hatte der 45-Jährige lediglich verraten. Weitere Details hatte Mark vorerst aber nicht bekannt geben wollen.

Anzeige

Charbonneau/REX Shutterstock Grace Gummer und Meryl Streep

Anzeige

BFA / ActionPress Robert Triefus, Grace Gummer und Mark Ronson auf einem Gucci-Event, Juli 2021

Anzeige

Getty Images Musikproduzent Mark Ronson

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de