Alles aus bei Grace Gummer (33)! 1993 lernte die damals Siebenjährige den sechs Jahre älteren Tay Strathairn kennen. Ort ihres ersten Treffens war das Filmset, an dem ihre Eltern Meryl Streep (70) und David Strathairn zu dieser Zeit für "The River Wild" vor der Kamera standen. Grace und Tay wurden kurzzeitig Freunde, verloren sich aus den Augen, fanden sich wieder und wurden dann dennoch ein Paar – bis jetzt. Die beiden lassen sich scheiden.

Ihre Ehe sollte offenbar nur von kurzer Dauer sein. Immerhin machten die zwei die Beziehung erst im Oktober 2017 offiziell. Umso überraschender ist jetzt wohl die anstehende Scheidung. Wie TMZ berichtet, sollen die nötigen Unterlagen bereits am Montag beim Obersten Gerichtshof in Los Angeles eingegangen sein. Was zu der Trennung geführt hat, ist nicht bekannt. Die Erziehung der Kinder dürfte jedenfalls kein Streitpunkt gewesen sein: Das Paar hat keinen Nachwuchs.

Im Gegensatz zu ihrer Tochter lebt Meryl eine Hollywood-reife Liebesgeschichte. Nachdem ihr Partner John Cazale 1978 an Lungenkrebs starb, traf die Mamma Mia-Legende Don Gummer. Noch im selben Jahr gaben sie sich im Garten von Meryls Eltern das Jawort, bekamen vier Kinder – und sind bis heute unzertrennlich.

Grace Gummer, Tochter von Meryl Streep

Grace Gummer im April 2017

Meryl Streep und Don Gummer im Dezember 2011 in New York City



