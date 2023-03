Im schwarzen Minirock: Dua Lipa flasht bei Basketballspiel

Dua Lipa (27) ist wie immer stylish unterwegs. Die Sängerin zeigt sich ihren Fans gerne supersexy. Zum Beispiel posierte die Musikerin im vergangenen Jahr in einem rosa Netzkleid im Netz – ihre Nippel wurden dabei nur von Pads mit dem Gesicht der "Spongebob Schwammkopf"-Figur Patrick Star verdeckt. Auch für ein Treffen mit dem DJ Mark Ronson (47) hat sich Dua Lipa nun so richtig in Schale geschmissen.

Die 27-Jährige trug eine schwarze Jacke, die sie mit einem gleichfarbigen Faltenminirock kombinierte. Der Popstar entschied sich außerdem für ein Paar schwarze kniehohe Stiefel und führte eine schwarz-rote Handtasche bei sich. Sie hatte reichlich Make-up aufgelegt, um ihre hübschen Gesichtszüge zu betonen, darunter auch schwarzen Winged Eyeliner. Der Plattenproduzent machte in einer braunen Kordhose und einem weißen T-Shirt eine lässige Figur.

Die beiden haben bereits für den Song "Electricity" von Dua und Silk City aus dem Jahr 2018 zusammengearbeitet, bei dem Mark und sein DJ-Kollege Diplo mitwirkten. Zuvor war berichtet worden, dass Dua an ihrem "sehr persönlichen" dritten Album arbeitet. Es wird erwartet, dass die Sängerin auf ihrem nächsten Album "viel freizügiger in ihren Texten" sein wird. Obendrein soll sie an jedem Song auf dem Album mitgeschrieben haben.

Anzeige

Actionpress / Backgrid Mark Ronson, Produzent

Anzeige

Actionpress / Backgrid Dua Lipa und Mark Ronson bei einem Basketballspiel

Anzeige

Getty Images Dua Lipa, Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de