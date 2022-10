Grace Gummer und Mark Ronson werden bald erstmals Eltern!

Grace Gummer (36) überrascht ihre Fans mit tollen Neuigkeiten! Die Tochter von Meryl Streep (73) und der DJ Mark Ronson (47) sind seit 2020 ein Paar. Im Sommer vergangenen Jahres gaben sie sich das Jawort. Immer wieder beweisen die Eheleute seitdem mit süßen Liebeserklärungen im Netz, wie glücklich sie miteinander sind. Nun sind Grace und Mark offenbar auch schon bereit für den nächsten Schritt: Sie erwarten ihr erstes gemeinsames Baby!

Auf einem Event in New York sorgte die 36-Jährige nun für eine große Überraschung, als sie zusammen mit ihrem Schatz auf dem roten Teppich erschien. Bei der Veranstaltung trug Grace ein knallrotes Kleid – und darunter war deutlich ein kleiner Babybauch zu erkennen. Insider bestätigten gegenüber Page Six daraufhin die Neuigkeiten. Wie die Quelle verriet, sei das Paar überglücklich. Mark habe angeblich schon immer Vater werden wollen.

Wie verliebt die Eheleute sind, hatte der 47-Jährige erst an seinem ersten Hochzeitstag im August klargemacht. "Vielleicht habe ich einfach den unglaublichsten Menschen geheiratet. Herzlichen Glückwunsch zum Jahrestag an meine Liebste. Du hast mich glücklicher gemacht, als ich es mir je hätte vorstellen können", schwärmte er in einem Instagram-Posting.

