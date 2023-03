Erstes Baby: Mark Ronson und Grace Gummers Nachwuchs ist da!

Mark Ronson (47) und Grace Gummer (36) könnten gerade wohl nicht glücklicher sein! Der Musiker ist schon seit einigen Jahren mit der Tochter von Meryl Streep (73) zusammen. Im August 2021 hatten die beiden sich in einer romantischen Zeremonie das Jawort gegeben. Ein Jahr später überraschte das Pärchen dann mit den tollen Neuigkeiten, dass sie ihr erstes gemeinsames Kind erwarten. Jetzt ist Grace und Marks Baby endlich da!

Auf süßen Schnappschüssen, die Page Six vorliegen, spaziert das Ehepaar mit ihrem Neugeborenen durch New York und verkündet so die süßen News. Papa Mark trägt sein Baby dabei total stolz in einer Trage an seinem Bauch, während Grace ihren Hund an der Leine führt. Dick eingepackt schläft der Nachwuchs bei dem Spaziergang – man erkennt nur eine kleine Mütze und den niedlichen Strampelanzug.

Die Baby-Neuigkeiten hatte das Paar im Oktober vergangenen Jahres ganz überraschend auf einer Veranstaltung verkündet. In einem knallroten Kleid hatte die 36-Jährige auf dem roten Teppich ihre Babykugel präsentiert. Mit dabei war auch ihr Ehemann, der aus dem Strahlen gar nicht mehr rausgekommen war. Total stolz und superhappy hatte er seine Frau dabei angeschaut.

Instagram / iammarkronson Mark Ronson und Grace Gummer

Instagram / iammarkronson Grace Gummer und Mark Ronson

Getty Images Mark Ronson und Grace Gummer bei der Geburtstagsfeier von Clive Davis 2022

