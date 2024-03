Ryan Goslings Song wäre fast nicht in "Barbie"-Film gelandet

Fast hätte es Ryan Goslings (43) Hit "I'm Just Ken" nicht in die finale Version des beliebten Films "Barbie" geschafft! Das enthüllt der Musikproduzent Mark Ronson (48) jetzt im Interview mit The Times of London. Der Songwriter erklärt: "Bei der ersten Präsentation funktionierte der Song nicht. Ich geriet in Panik. Der Humor kam nicht rüber und Greta musste dafür kämpfen." Im Gespräch mit den Verantwortlichen des Studios habe die Regisseurin Greta Gerwig (40) dann ihren großen Wunsch geäußert, das Lied mit in den Soundtrack aufzunehmen. Das habe die Entscheidungsträger dann doch noch einmal umgestimmt. Und das hat sich gelohnt: "I'm Just Ken" feiert nicht nur in den Charts und auf den Streamingplattformen große Erfolge, der Song ist auch für einen Oscar in der Kategorie "Bester Originalsong" nominiert.

Neben der Nominierung für Ryans Song könnte das "Barbie"-Team bei der heutigen Verleihung der Oscars auch noch in weiteren Kategorien abräumen! Insgesamt ist der Film in sage und schreibe neun Kategorien nominiert. Ryan und America Ferrera (39) könnten jeweils als beste Nebendarsteller ausgezeichnet werden. Zusätzlich zu "I'm Just Ken" ist auch Billie Eilishs (22) "Barbie"-Hit "What Was I Made For?" nominiert. Ebenso hat das Team unter anderem die Chance den Goldjungen in den Kategorien "Bester Film", "Bestes Drehbuch" und "Bestes Kostümdesign" mit nach Hause zu nehmen.

Doch im Rahmen der Oscar-Nominierungen für "Barbie" gab es in diesem Jahr auch viel Gegenwind und Kritik. Die Hauptdarstellerin Margot Robbie (33) sowie die Regisseurin Greta Gerwig wurden nämlich nicht berücksichtigt. Über diese Entscheidung der Academy waren nicht nur zahlreiche Fans verärgert – auch der Cast des Kassenschlagers brachte seinen Unmut in der Öffentlichkeit zum Ausdruck. Ryan machte in einem Interview kein Geheimnis aus seinen negativen Emotionen. "Zu sagen, dass ich enttäuscht bin, dass sie nicht in den jeweiligen Kategorien nominiert sind, wäre eine Untertreibung", beschwerte sich der Hollywood-Hottie gegenüber Deadline.

Getty Images Ryan Gosling, Schauspieler

Getty Images Ryan Gosling, Greta Gerwig und Margot Robbie im Juni 2023

