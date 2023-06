Mark Ronson und Grace Gummer turteln bei Date nach Babynews

Mark Ronson (47) und Grace Gummer (37) könnten wohl kaum glücklicher sein! Im März sind der Musikproduzent und die Schauspielerin zum ersten Mal Eltern geworden. Ob sie einen Sohn oder eine Tochter auf der Welt willkommen heißen durften, ist nicht bekannt. Doch feststeht: Die Geburt hat die beiden Eheleute wohl noch mehr zusammengeschweißt. Mark und Grace können offenbar auch in der Öffentlichkeit kaum die Finger voneinander lassen!

Paparazzi lichteten den Produzenten von Amy Winehouse (✝27) und die Tochter von Meryl Streep (74) auf dem Weg zu einem gemeinsamen Dinner mit einer Freundin in New York ab. Wie auf Bildern, die unter anderem Daily Mail vorliegen, zu sehen ist, hielten sie dabei Händchen und umarmten sich immer wieder – eine Aufnahme zeigt sie sogar bei einem innigen Kuss. Auch in dem Restaurant wirkte das Paar sehr glücklich.

Bereits vor wenigen Tagen hatten Mark und Grace ein romantisches Date im Big Apple genossen. Der DJ setzte dabei auf ein helles Hemd und eine elegante Hose. Seine Gattin trug ein weites kurzes Kleid und goldene Pumps. Dazu kombinierte sie eine beigefarbene Tasche.

Getty Images Mark Ronson und Grace Gummer im April 2022 in New York City

ActionPress Mark Ronson und Grace Gummer im Juni 2023 in New York City

ActionPress Schauspielerin Grace Gummer und Musikproduzent Mark Ronson

