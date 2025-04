DJ Mark Ronson reißt sich während Auftritt die Bizepssehnen

Für einen erfolgreichen Gig gibt der Star-DJ Mark Ronson (49) alles – und riskiert dafür sogar seine Gesundheit. Das beweist der neueste Instagram-Beitrag des gefeierten Musikproduzenten, der ihn in einem Krankenhausbett zeigt. Doch was ist passiert? Wie er in der Bildunterschrift erklärt, versuchte der "Uptown Funk"-Star während seines Sets, ein schweres Bühnenequipment einhändig zu bewegen, um den Sound für sein Publikum zu verbessern. Doch er unterschätzte das Gewicht und riss sich dabei zwei Bizepssehnen!

Trotz seiner Verletzung beendete der 49-Jährige tapfer den Auftritt, bevor er sich ins Krankenhaus begeben musste. Seinen Humor hat er dennoch nicht verloren. Auf dem Klinikschnappschuss lächelt der Musiker verschmitzt und hält einen Daumen in die Kamera. "Zwei gerissene Sehnen und ein fertiges Konzert später sind wir hier, Baby", kommentiert er seinen Beitrag humorvoll. Unter dem Post häufen sich etliche Genesungswünsche. Musiker wie Lion Babe und Yebba sowie zahlreiche Fans drücken ihre Sorge und Unterstützung aus.

Vor wenigen Wochen soll Mark schon einmal im Krankenhaus gewesen sein – damals jedoch aus einem erfreulichen Anlass! Der Musiker und seine Partnerin Grace Gummer (38) durften laut Angaben von Page Six im Februar ihr zweites Kind auf der Welt willkommen heißen. Das Paar hat bisher noch keine Details veröffentlicht. Doch wie das US-amerikanische Magazin berichtet, soll es sich bei dem Nachwuchs um ein kleines Mädchen handeln. Bereits im Januar 2023 durften sich der DJ und die Tochter von Meryl Streep (75) über ein Mädchen freuen.

Getty Images Mark Ronson im August 2024

Getty Images Meryl Streep, ihre Tochter Grace Gummer und Mark Ronson im September 2022

