Svenja Theißen gibt ein ehrliches Schwangerschaftsupdate! In der fünften Staffel von Take Me Out hatte die Blondine ihren Steve kennen- und lieben gelernt. Seit vier Jahren gehen die beiden nun schon gemeinsam durchs Leben und überraschten ihre Fans jetzt mit diesen süßen News: Svenja und Steve erwarten ein Kind – das erste Baby in der Geschichte der Kuppelshow. Nun plauderte Svenja mit Promiflash über ihre besonderen Umstände.

Im Baby-Talk mit Promiflash verriet die Hamburgerin: "Also, mir gehts auf jeden Fall sehr gut!" Für Svenja ist es nicht der erste Nachwuchs – sie hat bereits ihre Tochter Zoé und beide Schwangerschaften ähneln sich sehr. "Ich hatte – Gott sei Dank – kaum Wehwehchen", erinnerte sie sich zurück. Und auch jetzt habe sie die Anfangsmüdigkeit bereits überwunden, was für sie als Kaffeeliebhaberin ein echter Segen sei, da sie Koffein aktuell nicht konsumieren darf.

"Ich freue mich schon sehr auf die Kugelzeit und kann es bereits kam abwarten, den Bauch zu zeigen", meinte die werdende Mama. Von einer Wölbung sei aktuell noch nicht wirklich etwas zu sehen, lediglich in enger Kleidung ließe sich ein kleiner Bauch erkennen. Mittlerweile ist Svenja schon im vierten Monat und bei ihrer ersten Schwangerschaft machte sich ihr Bauch erst im siebten Monat bemerkbar.

Instagram / mrs.tollpatschig Das "Take Me Out"-Paar Svenja und Steven mit Svenjas Tochter Zoé

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja und Steve in Hamburg

Instagram / mrs.tollpatschig Svenja Theißen mit ihrer Tochter Zoé

