Maxime Herbord (26) startet mit Vollgas in die Bachelorette-Zeit! In der Datingshow konnte die Influencerin heute endlich ihre Rosenanwärter begrüßen. Auf der griechischen Insel Kefalonia stürzt sie sich ins Liebesabenteuer und hofft darauf, ihren Traummann zu finden. Die erste Rose des Abends hat die Beauty bereits an Single Leon Knudsen (33) vergeben – der ist aber nicht der Einzige, der Maxime imponiert hat. Auch Are You The One?-Star Dario Carlucci scheint ihr zu gefallen – ihm versprach sie das erste Einzeldate.

Allzu lange musste der Reality-TV-Darsteller nicht auf die heiß begehrte Schnittblume warten. In der Entscheidung der ersten Rosennacht schwärmt die Brünette von den ersten Momenten mit Dario: "Mal sehen, wie es mit uns weitergeht – denn es hat auf jeden Fall schon mal gut angefangen." Als der Münchner schon sichtlich erleichtert zu seinem Platz zwischen den anderen Jungs zurückkehren will, hält Maxime ihn davon ab und ergänzt: "Ich habe noch was vergessen – ich würde dich gerne zum Einzeldate mitnehmen." Für den 33-Jährigen definitiv das Highlight des Abends: "Emotionen pur, ich bin megahappy und ich habe ein Privatedate."

Starke Konkurrenz hat der Key-Account-Manager aber allemal – denn Maxime scheint auch von einigen anderen Männern ziemlich begeistert zu sein. Trotzdem sehen ihn einige ehemalige Bachelor-Girls ganz weit oben auf ihrer Favoritenliste. Doch warum ist der Hottie bei so viel Zuspruch eigentlich noch solo? "Die Frage, warum man Single ist, ist nicht immer leicht zu beantworten. Es hat einfach noch nicht gepasst", meinte er dazu im Promiflash-Interview. Er wolle definitiv keine Beziehung erzwingen.

