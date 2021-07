Einen der Verehrer hat Maxime Herbord (26) sofort erkannt! In diesem Jahr sucht tatsächlich eine ehemalige Bachelor-Kandidatin bei Die Bachelorette nach der großen Liebe. Vorab haben sich bereits viele Fans Gedanken darüber gemacht, ob die Männer die Rosenverteilerin schon aus ihrer früheren TV-Zeit kennen. Allerdings sind es offenbar gar nicht die Jungs, die Maxime als Fernsehbekanntheit identifizieren – die Beauty kennt stattdessen einen der Teilnehmer aus einer Show: Niko Ulanovsky war wiederum Ex-Bachelorette Nadine Kleins (35) Tanzpartner bei Dancing on Ice – und das bemerkt Maxime auf Anhieb.

Dass sich der Eiskunstläufer nach dem Aussteigen aus der Limousine bei der Beauty vorstellt, stellt sich als komplett überflüssig heraus. "Ich weiß – du hast mit Nadine getanzt. Ich kenne dich aus dem Fernsehen", eröffnet die 26-Jährige. Niko ist daraufhin etwas sprachlos – offenbar hat er nicht damit gerechnet, von der Bachelorette erkannt zu werden. "Alter, Vater bin ich fertig. Wir kennen uns irgendwie. Sie hat mich erkannt", berichtet der Obertsdorfer, als er sich zum Rest der Kandidaten in den Garten gesellt.

Doch offenbar ist nicht nur Maxime von dem Treffen mit dem "Dancing on Ice"-Star ganz begeistert, sondern der 24-Jährige ebenfalls. "Wow, siehst du schön aus. Dein Kleid, deine Augen, deine Frisur... Mega! So krass, wir sind hier – und: So eine schöne Frau. Ich bin sprachlos", wirft er mit Komplimenten um sich und bringt die Ex von David Friedrich (31) damit tatsächlich etwas in Verlegenheit.

