Frédéric von Anhalt (78) ist gar nicht gut auf Gina-Lisa Lohfink (34) zu sprechen! Bei Kampf der Realitystars treffen so einige erhitzte Gemüter aufeinander. Unter ihnen befinden sich zum Beispiel der Geschäftsmann und das Reality-TV-Sternchen. Der Wahlamerikaner wollte die Blondine sogar einst adoptieren, um ihr einen Adelstitel zu verleihen. Der Deal ist jedoch damals geplatzt – und auch heute ist Frédéric noch nicht besonders gut auf Gina-Lisa zu sprechen: Er lästerte in der Show über ihre Schönheitsoperationen!

"Ich habe Gina-Lisa gar nicht erkannt, wo ich hier reinkam – dadurch, dass sie sich jetzt so verunstaltet hat", beschrieb Frédéric das erste Aufeinandertreffen mit Gina-Lisa bei "Kampf der Realitystars. Ihr Gesicht sei "unvorteilhaft", gar "hässlich", beleidigte der 78-Jährige die Influencerin. "Das ist nicht natürlich, das ist total Fake", fand er keine netten Worte für Gina-Lisa.

Aber was ist genau zwischen den TV-Bekanntheiten vorgefallen, dass sie sich offenbar heute nicht riechen können? Vor 15 Jahren trafen sich die beiden aufgrund der Adoptionspläne in einem Club von Frédéric. In diesem soll sich die Beauty seinen Angaben nach nicht besonders "ladylike" verhalten haben. Gina-Lisa stellte den Vorfall anders dar: Sie wurde zu einem Dreh berufen, bei dem sie erfuhr, dass Frédérics damalige Ehefrau Zsa Zsa Gabor (✝99) im Sterben lag. Das habe sie abgelehnt. Außerdem habe er ihr damals dazu geraten, sich in der Branche hochzuschlafen. "Mache ich aber nicht, egal wie ich aussehe, aber trotzdem bin ich hier keine, die sowas macht", stellte Gina-Lisa gegenüber RTL2 klar.

Anzeige

RTLZWEI Gina-Lisa Lohfink bei "Kampf der Realitystars"

Anzeige

RTLZWEI Frédéric von Anhalt, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

Anzeige

Instagram / ginalisa2309 Gina-Lisa Lohfink, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de