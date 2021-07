Hier hatte Oliver Pocher (43) aber nichts zu lachen! Der Comedian macht sich eigentlich regelmäßig über andere Prominente lustig. Vor allem bei seiner sogenannten Bildschirmkontrolle, mit der er Influencer gern genau unter die Lupe nimmt, hat der Moderator seinen Spaß. Doch wie findet er es, wenn mit ihm ein kleiner Scherz veranstaltet wird? Guido Cantz drehte den Spieß nun um – und veräppelte Oliver mithilfe einer Influencerin!

Eine Sache, die Pocher wirklich gar nicht leiden kann, sind Influencer, die durch Produktwerbung auf Instagram ihr Geld verdienen und starke Filter benutzen. Doch ausgerechnet eine Frau dieses Kalibers wurde ihm bei einem Abendessen vorgestellt – und zwar als scheinbare Freundin seines Schwagers in einem "Verstehen Sie Spaß?"-Streich. Aber Oli verstand in diesem Moment eher wenig Spaß, denn die junge Frau brachte ihn ganz schön an seine Grenzen.

Sie provozierte ihn gezielt und machte während des Treffens beispielsweise einfach einen Livestream. Pocher verlor die Nerven und konnte seine Abneigung gegenüber der Web-Bekanntheit schließlich nicht mehr länger verbergen. Der gesamte Streich wird am 17. Juli um 20:15 Uhr im Ersten zu sehen sein.

Anzeige

SWR/Wolfgang Breiteneicher Guido Cantz, "Verstehen Sie Spaß?"-Moderator

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige

Getty Images Oliver Pocher, Comedian

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de