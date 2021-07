Ashley Iaconetti und Jared Haibon können ihr Glück kaum fassen. Bei der US-amerikanischen Version von Bachelor in Paradise lernten sich die Reality-TV-Stars kennen – fanden zunächst aber nicht den Weg zueinander. Der Dunkelhaarige gab Ashley sogar zweimal einen Korb. Letztendlich haben die beiden aber doch bemerkt, was sie aneinander haben und sind mittlerweile sogar verheiratet. Jetzt geht das Paar den nächsten Schritt: Es erwartet den ersten gemeinsamen Nachwuchs.

In einem Livestream auf Amazon verkündeten Ashley und ihr Liebster die schönen Nachrichten. "Ich bin schwanger", freute sich die 32-Jährige und küsste ihren Ehemann. Dass die zukünftigen Eltern schon total im Babyfieber sind, zeigt auch, dass sie bereits mit supervielen Babysachen ausgestattet sind, die sie in dem Stream der Reihe nach vorstellen. "Du wirst eine wunderbare Mutter sein. Jeder weiß, dass du so viel Liebe geben kannst", schwärmte Jared an Ashley gewandt.

Dass die beiden gemeinsame Kinder wollen, ist aber keine große Überraschung. Schon nach ihrer Verlobung 2018 betonten sie gegenüber Us Weekly: "Wir wollen Kinder haben – 2020 oder 2021." Ob ihr Baby noch dieses Jahr das Licht der Welt erblicken wird, verrieten sie zwar noch nicht – der Familienfahrplan könnte aber zumindest knapp eingehalten werden.

Anzeige

Getty Images Reality-TV-Star Jared Haibon

Anzeige

Instagram / ashley_iaconetti Jared Haibon und Ashley Iaconetti

Anzeige

Getty Images Ashley Iaconetti

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de