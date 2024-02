Junge oder Mädchen? Ashley Iaconetti verrät Babygeschlecht!

Sie schweben im Babyglück! Ashley Iaconetti und Jared Haibon hatten sich bei der US-Variante der Datingshow Bachelor in Paradise kennen und lieben gelernt. Anfang 2022 durften sie sich über ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs freuen: Sohn Dawson erblickte das Licht der Welt. Ende Januar verkündeten die Turteltauben dann, dass sie erneut Nachwuchs erwarten. Nun verraten Ashley und Jared das Geschlecht ihres zweiten Babys!

In einem Livestream auf Amazon zeigen die TV-Bekanntheiten jetzt einige Eindrücke der Gender-Reveal-Party. "Ein sehr großer Moment. Wir werden das Geschlecht unseres Kindes herausfinden", erklärt Jared, während seine Liebste zugibt: "Ich bin so nervös." Während beide in ein Törtchen beißen, wird das Geheimnis gelüftet: Sie erwarten einen zweiten Sohn. "Es ist ein Junge! Wollt ihr mich verarschen?", ruft Ashley.

Schon vor der Bekanntgabe der Schwangerschaft hatte das Paar verraten, dass sie sich für ihren Sprössling ein Geschwisterchen wünschen. "Wir kommen beide aus Familien mit zwei Kindern. Also wollen wir das auch Dawson geben", plauderten sie damals gegenüber People aus. Dawson durfte sogar bereits mit zu ihrem Gynäkologentermin und sich dort das Baby im Bauch anschauen.

Instagram / ashley_iaconetti Ashley Iaconetti und Jared Haibon mit ihrem Sohn Dawson im Januar 2022

Instagram / jaredhaibon Jared Haibon und Ashley Iaconetti, "Bachelor in Paradise"-Paar

Getty Images Jared Haibon und Ashley Iaconetti

