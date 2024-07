Ashley Iaconetti und Jared Haibon begrüßen ihr zweites Baby!

Ashley Iaconetti und Jared Haibon haben freudige Nachrichten zu verkünden: Die Reality-TV-Bekanntheiten sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Das bestätigt das Paar jetzt offiziell gegenüber People. "Sagt 'Hallo' zu Hayden Cruise Haibon. Er wurde am 22. Juli 2024 um 14:29 Uhr im INOVA Fairfax Hospital geboren und wiegt 3,6 Kilo!", heißt es in einem Statement der beiden, das dem Magazin vorliegt. Außerdem freuen sich die zweifachen Eltern: "Das Baby ist gesund und die Mama auch! Zu sehen, wie Dawson seinen kleinen Bruder zum ersten Mal trifft, war so schön, wie wir es uns immer vorgestellt haben. Dawson ist voller Liebe und hat Hayden ständig gestreichelt!"

Ihr Babyglück präsentieren Ashley und Jared sogleich mit einigen Schnappschüssen, die dem Medium vorliegen. Auf diesen posiert der stolze Papa beispielsweise mit seinem Wonneproppen. Ein weiteres Foto zeigt die zwei Medienpersönlichkeiten gemeinsam mit ihren beiden Söhnen. Die 36-Jährige hält währenddessen den kleinen Neuzugang liebevoll in ihren Armen – ihr und ihren beiden Männern steht dabei das Lächeln ins Gesicht geschrieben.

Bereits Anfang des Jahres verkündete Ashley voller Vorfreude auf ihren Nachwuchs, welches Geschlecht ihr Kind haben wird. In einem Amazon-Livestream gewährten sie und ihr Liebster Einblicke von ihrer Gender-Reveal-Party. "Ein sehr großer Moment. Wir werden das Geschlecht unseres Kindes herausfinden! Ich bin so nervös!", merkte die Beauty damals an. Kurz darauf verkündeten sie und Jared: "Es ist ein Junge!"

