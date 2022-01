Für Ashley Iaconetti und ihren Partner Jared Haibon hat das Warten endlich ein Ende! Seit Juli des vergangenen Jahres ist es offiziell: Die ehemalige US-Bachelor in Paradise-Kandidatin und ihr Partner erwarten ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Das verkündeten die werdenden Eltern eher nebensächlich in einem Livestream. Beim Anblick von Ashleys prallen Babybauch durfte die Geburt auch nicht mehr allzu weit in der Zukunft liegen – und tatsächlich: Ashley und Jareds Baby hat nun das Licht der Welt erblickt!

Via Instagram verkündete der frischgebackene Vater voller Freude mit einer Videobotschaft: “Baby Dawson ist da und gesund!” Auch seiner Liebsten gehe es nach der Geburt bestens und sie regeneriere sich aktuell von den ganzen Strapazen der vergangenen Monate. Allzu viele Details gab Jared zwar noch nicht bekannt – eine Sache ist allerdings klar: “Viel reibungsloser hätte es wirklich nicht laufen können.” Für einen ersten Schnappschuss des kleinen Mannes müssen sich die Fans der Neu-Eltern jedoch noch gedulden.

Doch schon jetzt kommt Papa Jared gar nicht mehr aus dem Schwärmen: “Er ist so süß und schön und ist den ganzen Tag am schlafen.” Offenbar ganz im Gegensatz zu seinen Eltern – Jared und Ashley bekommen seit der Geburt ihres Knirpses hingegen kaum Schlaf ab: “Aber das ist es absolut wert!”

Instagram / ashley_iaconetti Ashley Iaconetti, TV-Bekanntheit

Instagram / ashley_iaconetti Ashley Iaconetti mit ihrem Partner Jared

Instagram / ashley_iaconetti Ashley Iaconetti und Jared Haibon, "Bachelor in Paradise"-Paar

