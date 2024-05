Zweites Baby: Ashley Iaconetti ist diesmal viel "nervöser"!

Ashley Iaconetti und Jared Haibon leben wahrscheinlich den Traum vieler Bachelor in Paradise-Kandidaten. Im Jahr 2022 lernten sich die TV-Persönlichkeiten in dem US-amerikanischen Datingformat kennen und lieben. Heute sind sie stolze Eltern ihres kleinen Sohnes Dawson und erwarten derzeit sogar ihren zweiten Nachwuchs! Doch die zweite Schwangerschaft geht für Ashley auch mit Herausforderungen einher. Im Interview mit People spricht sie offen über ihre Sorgen: "Wir sind dieses Mal nervöser als beim letzten Kind, weil wir wissen, wie viel sich verändert." Auch die Betreuung von gleich zwei Kindern bereitet der "The Afterburners"-Darstellerin offenbar Bedenken: "Wie behält man sie beide gleichzeitig im Auge?"

Trotz der Nervosität freue sich die Reality-TV-Bekanntheit unheimlich auf ihren zweiten Sohn. "Ich glaube, wir sind einfach neugierig und gespannt darauf, wie es ist, zwei Menschen am Leben zu erhalten", macht Ashley glücklich gegenüber dem Newsportal deutlich. Auch der Geburt sehe sie als nun erfahrene Mutter ganz entspannt entgegen: "Auf der anderen Seite habe ich jetzt viel weniger Angst vor der Geburt!" Beim ersten Mal habe sie eine Heidenangst davor gehabt. "Jetzt denke ich nur noch: 'Oh Mann'", erklärt die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin scherzend.

Neben ihren Zukunftssorgen kämpft Ashley während ihrer Schwangerschaft noch mit weiteren Problemen. "Ich vermisse meinen Körper, ich vermisse es, ihn für mich zu haben und hübsch auszusehen", gibt die TV-Bekanntheit ehrlich zu. Weiter erklärt sie: "Wenn ich mir Bilder von vor sechs Monaten anschaue, denke ich: 'Ich werde mein Aussehen nie wieder als selbstverständlich ansehen!'" Doch in solchen Momenten sei ihr Partner eine große Stütze für sie. "Jared sagt dann immer: 'Du bist wunderschön, du siehst toll aus und es wird dir bald besser gehen'", schwärmt die 36-Jährige.

Anzeige Anzeige

Instagram / ashley_iaconetti Ashley Iaconetti und Jared Haibon, "Bachelor in Paradise"-Paar

Anzeige Anzeige

Instagram / jaredhaibon Jared Haibon und Ashley Iaconetti, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Ashley so offen über ihre Sorgen während der Schwangerschaft spricht? Toll. Echt erfrischend, wie ehrlich sie ist. Na ja. Ich finde, das ist eigentlich eine Privatangelegenheit. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de