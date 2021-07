Maxime Herbord (26) muss sich erst noch beweisen! Am Mittwoch stand sie endlich auf dem Programm: die erste Nacht der Rosen. Bei Die Bachelorette lernte die Influencerin endlich ihre potenziellen Traummänner kennen, die in den kommenden Wochen um die Schnittblumen kämpfen. Doch wie hat sich Maxime selbst beim Auftakt der Show geschlagen? Die Promiflash-Leser konnte sie noch nicht ganz von sich überzeugen – sie finden: Die Bachelorette-Rolle steht ihr nicht so recht.

In einer Promiflash-Umfrage zeigten sich die Zuschauer kurz nach Staffelstart eher skeptisch. Von insgesamt 4.238 Teilnehmern (Stand: Donnerstag, 19:45 Uhr) stimmten satte 58 Prozent der Teilnehmer dafür, dass die 26-Jährige nicht so richtig in die Rolle der Rosenverteilerin passt. Immerhin haben sie die Beauty aber noch nicht ganz abgeschrieben und wollen sich in den kommenden Folgen noch überzeugen lassen. Die übrigen 42 Prozent der Teilnehmer waren hingegen ziemlich begeistert und fanden die erste Episode mit Maxime "einfach klasse".

Trotz aller Skepsis – was die Einschaltquoten anging, konnte die Rosensuche der Brünetten allemal punkten. Im direkten Konkurrenzkampf mit "Kampf der Realitystars", das gleichzeitig ausgestrahlt wurde, lag "Die Bachelorette" knapp vorne. Wie Quotenmeter berichtete, hatten 1,27 Millionen Zuschauer eingeschaltet – das RTL2-Format lag mit 1,19 Millionen Zuschauern knapp dahinter.

