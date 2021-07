Die Bachelorette oder Kampf der Realitystars – welches Format lockte wohl mehr Zuschauer vor die Bildschirme? Am Mittwochabend starteten sowohl die neue Staffel der RTL-Kuppelshow mit Rosenverteilerin Maxime Herbord (26) als auch die neuen Folgen des RTL2-Trashformats mit Moderatorin Cathy Hummels (33). Einen eindeutigen Sieger im Quotenkampf zur Primetime gab es jedoch nicht: "Die Bachelorette" und "Kampf der Realitystars" erreichten fast gleich viele Zuschauer.

Wie Quotenmeter berichtet, schalteten 1,27 Millionen Zuschauer ab drei Jahren bei der Rosenlady Maxime ein, womit RTL sich die beste Reichweite des Tages sichern konnte – wenn auch nur knapp. Bei "Kampf der Realitystars" schauten zeitgleich durchschnittlich 1,19 Millionen Zuschauer zu. Die Marktanteile der werberelevanten Zielgruppe können sich bei beiden Shows sehen lassen: RTL erreichte 0,75 Millionen Zuschauer der 14- bis 49-Jährigen und damit 11,4 Prozent, RTL2 dürfte mit einem Marktanteil von 9,6 Prozent (0,61 Millionen Zuschauer) ebenfalls zufrieden sein.

In Sachen Unterhaltung wurde den Zuschauern auf beiden Kanälen so einiges geboten: Maxime schickte in der ersten Nacht der Rosen schon wieder drei Männer heim und bei der Auftaktfolge von "Kampf der Realitystars" flogen bereits ordentlich die Fetzen. Vor allem Frédéric von Anhalt (78) sorgte mit seiner Dominanz für mächtig dicke Luft in der Sala.

Maxime Herbord als Bachelorette 2021

Plakat zu "Kampf der Realitystars" Staffel zwei

Frédéric von Anhalt, "Kampf der Realitystars"-Kandidat

