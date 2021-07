Die Gerüchte über eine Beziehung der beiden nehmen kein Ende! Seit einigen Wochen heizen Millie Bobby Brown (17) und Jake Bongiovi (19) den Klatsch und Tratsch über ihr mögliches Verhältnis selbst immer weiter an. Mitte Juni wurden die Stranger Things-Darstellerin und der jüngste Sohn von Jon Bon Jovi (59) zusammen auf den Straßen von New York gesichtet – und wirkten dabei sehr vertraut. Doch damit nicht genug: Millie und Jake teilten nun neue verdächtige Bilder von sich im Netz.

Am vergangenen Wochenende teilten die zwei Bilder in ihren Instagram-Storys, die wieder einen sehr vertrauten Eindruck vermitteln: Auf einem der Fotos legt die Schauspielerin lässig den Arm um ihren angeblichen Liebsten – dieser lächelt glücklich in die Kamera. Ein bunter Schriftzug im Bild lässt vermuten, dass die beiden das Wochenende gemeinsam genossen haben. "Schönes Wochenende", wünschte die Schauspielerin ihren Fans nämlich. Auf einem anderen Schnappschuss wiederum scheinen die Turteltauben im strahlenden Licht des Sonnenuntergangs, die Zeit gemeinsam zu verbringen.

Die Gerüchteküche wurde bereits Anfang Juni von Jake angeheizt: Auf seiner Instagram-Seite hatte er ein Selfie von sich mit Millie auf dem Rücksitz eines Autos geteilt. Der Bongiovi-Spross und die 17-Jährige hatten die Aufnahme beide mit "BFF" kommentiert – und lassen seitdem ihre Fans zu ihrem Beziehungsstatus zappeln.

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi, Juli 2021

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Juni 2021

Instagram / milliebobbybrown Jake Bongiovi und Millie Bobby Brown im Juni 2021

