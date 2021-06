Millie Bobby Brown (17) heizt die Gerüchteküche weiter an! Seit einem Jahr soll die Stranger Things-Darstellerin von ihrem Ex, dem Sohn des ehemaligen britischen Rugby-Spielers Jason Robinson, getrennt sein. Joseph Robinson und sie haben die Trennung zwar bis heute nicht offiziell bestätigt, aber es scheint, als hätte sich Millie bereits einen anderen berühmten Sohn angelacht: Die Schauspielerin soll Jon Bon Jovis (59) Sprössling Jake daten.

Mit dem jüngsten Sohn des Musikers war die 17-Jährige bereits vor wenigen Tagen in New York City beim Händchenhalten gesichtet worden. Er selbst veröffentlichte bereits ein gemeinsames Selfie mit Millie auf Instagram, das er allerdings mit "BFF" betitelte. Und jetzt legte auch die Enola Holmes-Protagonistin nach: Millie teilte ein lässiges Foto von sich und Jake. "Erdbeeren-Sonntag" kommentierte sie das coole Bild, auf dem sie selbst ein süßes Erdbeertop trägt. Jake lehnt an ihrer Schulter, während beide für die Kamera posen.

Das Verwirrspiel um ihren Beziehungsstatus spielt die Schauspielerin übrigens nicht zum ersten Mal: Im vergangenen Jahr postete sie eine Fotoreihe mit ihrem Enola Holmes-Kollegen Louis Partridge. Die Bilder betitelte sie damals mit "Liebe dich" – ließ die Fans allerdings im Ungewissen.

Instagram / milliebobbybrown Millie Bobby Brown im Juni 2021

Instagram / jakebongiovi Millie Bobby Brown und Jake Bongiovi im Juni 2021

Getty Images Millie Bobby Brown bei den Screen Actors Guild Awards 2020

