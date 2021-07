Ob diese Gameshow beim Publikum besser ankommt? Mitte Mai strahlte RTL die erste Folge von "Murmel Mania" aus. Die Sendung unter der Moderation von Chris Tall (30) konnte jedoch keine zufriedenstellenden Quoten einfahren, sodass die Show direkt wieder abgesetzt wurde. Nun hat der Sender ein neues Format in sein Programm aufgenommen, bei dem zwar nicht gemurmelt wird, dafür aber gedreht: Am 23. Juli startet "The Wheel – Promis drehen am Rad" – erneut mit Chris Tall als Gastgeber.

Wie RTL in einer Pressemitteilung bekannt gab, sind insgesamt sechs Folgen der neuen Quizshow geplant. Pro Episode werden drei Kandidaten um eine Gewinnsumme in Höhe von 100.000 Euro spielen. Im Mittelpunkt steht ein rotierendes Rad, auf dem sieben Promis Platz nehmen, um die Ratefüchse mit ihrem Wissen zu unterstützen. Dabei bringt jeder Star sein persönliches Spezialgebiet mit. Den Anfang machen Lilly Becker (45), Evelyn Burdecki (32), Thomas Hermanns (58), Thorsten Legat (52), Kaya Yanar (48), Julian F.M. Stoeckel (34) und Anja Kohl. Ziel ist es, so viele Kategorien wie möglich "wegzuspielen".

In den weiteren fünf Folgen nehmen neue Promis am Rad Platz – unter anderem Uwe Ochsenknecht (65), Sonya Kraus (48), Dagi Bee (26) und Joey Heindle (28). Bei "The Wheel" handelt es sich um keine neue Show-Idee – in Großbritannien ist die Sendung schon längst ein Hit. Ab dem 23. Juli läuft "The Wheel" immer freitags ab 22:15 Uhr auf RTL.

Chris Tall, "The Wheel"-Moderator

Lilly Becker bei "The Wheel"

Joey Heindle bei "The Wheel"

