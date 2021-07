Am 14. Juli feierte Prinzessin Victoria von Schweden (44) ihr Wiegenfest. Zu Ehren des Geburtstagskindes fand sogar ein Open-Air-Konzert statt. Mit von der Partie waren nicht nur ihr Mann Prinz Daniel (47) und die beiden gemeinsamen Kinder, sondern auch ihre Schwester Madeleine (39). Diese ist vor drei Jahren eigentlich in die USA ausgewandert. Derzeit stattet sie ihrer Heimat aber einen Besuch ab – und präsentierte sich auf Victorias Geburtstagsfeier in einem herrlichen Sommerlook!

Bei den Feierlichkeiten in der Schlossruine von Borgholm zog die 39-Jährige alle Blicke auf sich. Die Blondine erschien in einem weißen Sommerkleid mit pinkfarbenem Blumenmuster. Tailliert wurde die Robe durch ein Band in der gleichen Optik. Ihre Haare trug Madeleine dazu schlicht zusammengebunden. Damit gab die Tochter von Carl Gustaf (75) den Blick auf ihre großen perlenbesetzten Creolen frei.

Auch Madeleines Gatte Chris O'Neill (47) durfte bei diesem Event nicht fehlen. Lange ist es um den britischen Geschäftsmann ruhig gewesen. Zum Geburtstag seiner Schwägerin warf sich der Unternehmer jedoch in eine beige Hose und ein dunkelblaues Sakko, um an der Seite seiner Frau eine gute Figur zu machen.

Getty Images Prinz Daniel und Prinzessin Victoria mit ihren Kindern Estelle und Oscar, Juli 2021

Action Press / Dutch Press Photo Agency Prinzessin Madeleine von Schweden bei Prinzessin Victorias Geburtstag im Juli 2021

Action Press / Dutch Press Photo Agency Chris O'Neill und seine Frau Madeleine von Schweden bei Prinzessin Victorias Geburtstag, Juli 2021

