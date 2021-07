Hättet ihr sie erkannt? Prinzessin Victoria (44) gehört dem schwedischen Königshaus an und steht seit jeher in der Öffentlichkeit. Dadurch konnten Fans ihren Kindern Estelle (9) und Oscar (5) über die Jahre quasi beim Aufwachsen zusehen. Aber auch von Victoria gibt es Bilder, wie sie nach und nach ihren Kinderschuhen entwachsen ist. Anlässlich ihres 44. Geburtstages wirft Promiflash mal einen Blick zurück in die Vergangenheit.

Von 1977 – dem Jahr, in dem die Frau von Prinz Daniel (47) das Licht der Welt erblickte – gibt es eine zuckersüße Aufnahme mit ihren Eltern Königin Silvia (77) und König Carl Gustaf (75). Doch auch die anderen Bilder begeistern die Fans. Gemeinsam mit ihren Geschwistern Madeleine (39) und Carl Philip (42) posierten die Blaublüter in den 80er-Jahren für das eine oder anderen Familienporträt. Das Foto von 1992 zeigt Victoria bereits als junge Erwachsene mit einem breiten Grinsen im Gesicht und einem königsblauen Outfit.

Auf jüngeren Schnappschüssen ist die 44-Jährige bei einem öffentlichen Termin in Stockholm im vergangenen Mai zu sehen. In ihrem Blümchenkleid mit Überwurf und farblich passenden Schuhen und Clutch beweist die Thronfolgerin einmal mehr, dass aus dem kleinen Mädchen eine stilsichere Frau geworden ist.

ActionPress König Carl Gustaf und Königin Silvia mit ihrer Tochter Victoria, 1977

ActionPress König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden mit Madeleine, Victoria und Carl Philip

IBL BILDBYRA AB König Carl Gustaf und Königin Silvia von Schweden mit Madeleine, Carl Philip und Victoria

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden, 1992

Linda Broström/Kungl. Hovstaterna Prinzessin Victoria, Prinz Oscar, Prinzessin Estelle und Prinz Daniel

Getty Images Prinzessin Victoria von Schweden, Mai 2021

