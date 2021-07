Für Julia Wohlgemuth alias Jules ist das Abenteuer bei Are You The One – Reality Stars in Love früher als geplant vorbei! In der aktuellen Folge der Kuppelshow kam es zu einem freiwilligen Auszug: Kandidat Francesco Gi brach die Suche nach seinem Perfect Match wegen eines familiären Notfalls ab. Von seinem Exit war allerdings auch sein Match Jules betroffen – die Beauty musste ebenfalls das Feld räumen. Für die Schönheit keine leichte Sache...

"Im ersten Moment war es ein totaler Schock für mich, da ja wirklich keiner damit gerechnet hat", verriet Jules im Interview mit Promiflash. Immerhin hatte sich die ehemalige Love Island-Kandidatin von 2018 auf die gemeinsame Zeit in der TV-Villa gefreut und war über das abrupte Ende mehr als traurig. Dass Francesco ihr Perfect Match sei, darüber ist die 25-Jährige selbst überrascht: "In der kurzen Zeit war es schwierig, alle Männer wirklich intensiv kennenzulernen."

Vom ersten Eindruck her hätte sich Jules aber eher vorstellen können, dass sie mit Singleboy Eugen Lopez auf einer Wellenlänge ist. "Wir haben gleiche Wurzeln und daher ähnliche Vorstellungen von einer Beziehung", erzählte die dunkelhaarige TV-Bekanntheit. Mit Francesco hatte Jules zu diesem Zeitpunkt hingegen nur wenig Kontakt.

Instagram / juleseliana Ex-"Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Jules

Instagram / franngiii "Love Island"-Kandidat Francesco im November 2020

TVNOW / Markus Hertrich Eugen Lopez, "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat

