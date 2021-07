Das hätten sich die Fans von Die Bachelorette anders gewünscht! Gerade erst startete die neue Staffel der Kuppelshow mit Maxime Herbord (26) als Rosenverteilerin im TV. Doch der Trailer zur Staffel nimmt schon einige Spannung vorweg: Denn es wird bereits gezeigt, dass die Beauty mit mindestens fünf der Kandidaten rumknutschen wird und macht damit gleichzeitig deutlich, dass diese Solo-Männer gute Chancen auf ein Weiterkommen haben. Die Zuschauer finden diesen Spoiler unnötig.

In einer Promiflash-Umfrage vom 15.07. fällt die Meinung des Publikums eindeutig aus. Rund 536 Leser stimmten ab (Stand 16.07., 10:45 Uhr): 70,1 Prozent, das entspricht 376 der abgegebenen Stimmen, hätten sich gewünscht, die Kuss-Szenen nicht vor der Ausstrahlung zu sehen. Sie wären lieber überrascht worden, welchem der Männer sich Maxime nähert. Nur 29,9 Prozent – 160 der Votes – finden den Trailer nicht schlimm, da noch offen bleibt, ob die 26-Jährige auch andere küsst.

Drei der Teilnehmer haben die Chance auf so einen intimen Moment mit der Bachelor-Bekanntheit nicht mehr. Denn Maxime schickte sie bereits in der ersten Nacht nach Hause. Niko Cenk Bilic, Maurice Deufel (26) und Gustav Masurek (32) bekamen in der ersten Folge keine Rose überreicht.

Alle Infos zu "Die Bachelorette" auf TVNow.

Anzeige

TVNOW Die Bachelorette-Kandidaten 2021 in Folge 1

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord als neue Bachelorette 2021

Anzeige

TVNOW Maxime Herbord als Bachelorette 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de