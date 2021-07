Ana Lisa Kohler (23) plaudert endlich offen über ihren neuen Freund. Anfang Juni machte das TikTok-Sternchen seine Liebe zu Luca Heubl öffentlich. Mit dem Beau, der dieses Jahr als Male-Model bei Germany's next Topmodel zu sehen war, ist Ana jedoch schon länger zusammen. Anders als ihre Beziehung zu Charlie Lenehan (22) hielt die Sängerin diese jedoch zunächst geheim – eine bewusste Entscheidung, wie sie gegenüber Promiflash verriet.

"Ich muss ehrlich sagen, am Anfang hab ich ihm noch gesagt, dass ich es nicht öffentlich machen will, weil ich schlechte Erfahrungen gemacht habe mit einer Beziehung im Öffentlichen zu stehen", erklärte Ana beim got2b-Make-up-Launch-Event in Berlin. Acht Monate seien Luca und sie schon ein Paar gewesen, bis sie ihr erstes Paarfoto gepostet hätten.

Die "Never Ending Story"-Interpretin ist glücklich, dass das Geheimnis nun gelüftet ist. "Es fühlt sich ganz gut an, das mit der Welt zu teilen", betonte sie im Promiflash-Interview, fügte aber auch hinzu: "Ich glaube, wir haben diese Zeit gebraucht, um uns komplett kennenzulernen und uns auf die Beziehung einzulassen."

Anzeige

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler, Influencerin

Anzeige

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler und ihr Freund Luca Heubl

Anzeige

Instagram / lucahbl Luca Heubl, deutsches Model

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de