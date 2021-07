Ana Lisa Kohler (23) ist wieder in festen Händen – und der Mann an ihrer Seite ist kein Unbekannter. Vor wenigen Tagen machte die TikTok-Bekanntheit die Beziehung zu dem Model Luca Heubl mit einem ersten Kussfoto im Netz offiziell. Ein Paar sind die zwei allerdings schon länger. Im Promiflash-Interview verriet Ana nun, wie sie ihren Luca kennengelernt hat und warum das Liebes-Outing "erst" so spät kam.

"Wir haben uns einfach spontan auf der Straße mit Freunden getroffen", erzählte Ana beim Make-up-Launch von got2b gegenüber Promiflash. Der Vibe zwischen ihnen habe direkt gestimmt, und so sei ihre Beziehung zustande gekommen. "Ich glaube, das war schon so Liebe auf den ersten Blick", schwärmte die Beauty. Ihr Glück habe sie aufgrund schlechter Erfahrungen in der Vergangenheit zunächst ganz privat genießen wollen. Doch jetzt gab sie zu: "Es fühlt sich ganz gut an, das mit der Welt zu teilen. Ich glaube, wir haben einfach diese Zeit gebraucht."

Als Männermodel arbeitet Luca auch oft sehr eng mit anderen Frauen zusammen. In der diesjährigen Germany's next Topmodel-Staffel posierte er beispielsweise nur in einem knappen Höschen mit Heidi Klums (48) Schützlingen. Ana sieht das aber ganz entspannt. "Ich habe da gar kein Problem mit. Für mich ist das ein Job. Wir können das supergut trennen", betonte sie.

Anzeige

Instagram / ana.kohler Ana Lisa Kohler, TikTok-Sternchen

Anzeige

Instagram / lucahbl Luca Heubl, Fitnessmodel

Anzeige

Instagram / ana.kohler Ana Kohler, Influencerin

Anzeige

Überrascht es euch, dass Ana den Modeljob von Luca so entspannt sieht? Ja, ich wäre schon eifersüchtig. Nee, das war mir klar. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de