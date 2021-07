Es ist die wohl begehrteste Rolle Hollywoods: James Bond. Welcher glückliche Schauspieler nach Daniel Craig (53) die weltbekannte Lizenz zum Töten erhält, das ist gerade noch die große Frage. In den Raum wurden bereits Namen wie Regé-Jean Page, Henry Cavill (38), Sam Heughan (41), Idris Elba (48) und Tom Hardy (43) geworfen. Promiflash klärt nun für euch, was für jeden dieser fünf Top-007-Anwärter spricht – und was dagegen. Angefangen mit Idris: Er ist momentan an keinem größeren Filmfranchise beteiligt und somit verfügbar – allerdings soll er gar kein so großes Interesse daran haben, den Geheimagenten zu verkörpern.

