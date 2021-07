Über diesen Anblick freuen sich die Fans von Dax Shepard (46) bestimmt sehr! Der Schauspieler ist neben der Schauspielerei auch Papa: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Kristen Bell (40) hat der "Parenthood"-Darsteller zwei kleine Töchter, Lincoln (8) und Delta. Zwar sind die Namen der beiden bekannt – zu Gesicht bekommen die Bewunderer des Paars die Sprösslinge aber so gut wie nie. Umso größer ist die Freude jetzt wohl, als Dax ein putziges Foto seiner Mädels teilt!

In seiner Instagram-Story veröffentlichte der 46-Jährige zuletzt einen Schnappschuss, der seine beiden Töchter zeigt. Lincoln sitzt auf einem Mini-Quad – ihre kleine Schwester Delta hingegen entspannt in einem Anhänger, der an das Gefährt ihrer Sis gekoppelt ist. Zu der coolen Aufnahme schrieb Dax stolz: "Meine Arbeit als Vater ist getan. Ich habe meine Mission erfüllt!"

Seine Töchter sind der ganze Stolz des Comedians. Das Verhältnis zu ihrem Papa ist sogar so eng, dass Dax den beiden auch von seiner Drogensucht erzählte: "Daddy war für seine Operation auf diesen Pillen, und dann war Daddy ein böser Junge und fing an, sich selber Pillen zu besorgen", schilderte er den beiden das Problem.

Instagram / daxshepard Lincoln und Delta, Töchter von Dax Shepard

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard und Kristen Bell mit ihren Töchtern

ActionPress Dax Shepard, 2019

