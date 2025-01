Kristen Bell ist mit ihrem neuen Look kaum wiederzuerkennen

Kristen Bell (44) wurde am Dienstag nach einem Pilateskurs in Los Feliz, Kalifornien, gesichtet – doch nur beim genaueren Hinsehen, denn auf den ersten Blick hätte man die bekannte Schauspielerin kaum erkannt. Mit dunklen Haaren, geflochtenen Zöpfen und lässiger Kleidung zeigte sie sich in einem ungewöhnlichen Look. Die Frozen-Darstellerin trug ein weißes Tanktop, grüne Jogginghosen, schwarze Stiefel und eine dunkle Sweatshirtjacke, die sie um die Hüfte gebunden hatte. In der Hand hielt sie ihr Handy, an dem eine lange, bunte Perlenkette hing. Ihren Ehemann, Dax Shepard (50), und ihre zwei gemeinsamen Kinder, deren Gesichter das Paar konsequent aus der Öffentlichkeit heraushält, begleiteten sie an diesem Tag offenbar nicht.

Während Kristen in einem lockeren Freizeitoutfit unterwegs war, sorgte sie zuletzt mit ihrer Netflix-Serie "Nobody Wants This" für Gesprächsstoff. Die romantische Comedy, in der sie an der Seite von Adam Brody (45) spielt, wurde gerade um eine zweite Staffel verlängert. Doch nicht nur die Fans waren begeistert – auch ihr Ehemann äußerte sich kürzlich humorvoll zu den leidenschaftlichen Szenen zwischen Kristen und ihrem Co-Star. "Ich wusste gar nicht, dass sie so küssen kann", scherzte Dax im gemeinsamen Podcast. Eine der Szenen beschrieb er als "den besten Filmkuss aller Zeiten". Kristen selbst erklärte dazu, dass bei solchen Szenen vor allem handwerkliches Kalkül entscheidend sei.

Kristen und Dax sind seit 2013 verheiratet und gelten als eines der bodenständigsten Paare in Hollywood. Trotz ihres Ruhmes legen die beiden großen Wert auf ein normales Leben mit ihren Kindern. Kristen, die ihre Karriere in TV-Serien wie "Veronica Mars" begann und später in Filmen wie "Forgetting Sarah Marshall" und "Burlesque" glänzte, schwärmte öfter davon, wie wichtig ihr humorvoller und unterstützender Partner für sie sei. Dax, selbst Schauspieler und Podcaster, hat in der Vergangenheit mehrfach betont, dass er Kristens Karriere begeistert verfolge und sie dabei voll unterstütze. Die beiden sind bekannt dafür, in Interviews und sozialen Medien ehrlich und selbstironisch über ihre Beziehung zu sprechen.

SAEED ADYANI/NETFLIX Adam Brody und Kristen Bell in "Nobody Wants This"

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Independent Spirit Awards 2015

