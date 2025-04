Kristen Bell und ihr Mann Dax knutschen bei Time100 Gala

Kristen Bell (44) und Dax Shepard (50) sind immer noch total verliebt – und das soll auch jeder sehen! Bei der alljährlichen Time100 Gala im Lincoln Center in New York City zeigten sich die beiden Schauspieler ganz innig: Das Paar küsste sich leidenschaftlich vor den Kameras und begeisterte damit nicht nur die Paparazzi, sondern auch die anwesenden Gäste. Während Kristen in einem auffälligen, trägerlosen roten Jumpsuit mit goldenen Accessoires auftrat, erschien Dax an ihrer Seite im klassischen schwarzen Anzug samt passender Krawatte.

Die Time100 Gala würdigt jährlich Persönlichkeiten, die Einfluss auf Gesellschaft, Kultur oder Politik nehmen – und in diesem Jahr zählt Kristen offiziell dazu! Ihr ehemaliger Kollege Ted Danson (77) feierte sie und ihre Leistungen im Time-Magazin mit liebevollen Worten. "Kristen Bell ist einer der bemerkenswertesten Menschen, die ich je kennengelernt habe. Am Set ist sie eine schillernde Kombination aus Talent und Effizienz", schrieb er und fügte witzelnd hinzu: "Die Effizienz kommt mit dem Vorbehalt, dass niemand sie davon abhalten sollte, rechtzeitig nach Hause zu kommen, um mit ihren Kindern zu Abend zu essen."

Kristen und Dax sind bereits seit elf Jahren ein Herz und eine Seele. Doch was macht die Beziehung der beiden so besonders? Die zwei betonten in der Vergangenheit immer wieder, dass ihre Ehe auf tiefem Vertrauen und offener Kommunikation basiert. Diese Basis helfe ihnen, auch ungewöhnliche Situationen – wie leidenschaftliche Szenen mit Schauspielkollegen – mit Humor zu nehmen und Krisen gemeinsam zu bewältigen. "Selbst wenn Dax am Set mit der schönsten Person der Welt zusammenarbeitet, weiß ich, dass er seiner Familie verpflichtet ist und nach Hause kommt", betonte die Zweifach-Mama in einem Interview mit E! News.

Getty Images Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei der Time100 Gala im April 2025

