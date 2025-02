Elf Jahre: Kristen Bell über das Erfolgsgeheimnis ihrer Ehe

Kristen Bell (44) ist seit elf Jahren glücklich mit Dax Shepard (50) verheiratet. Nun verriet die Schauspielerin das Geheimnis ihrer erfolgreichen Beziehung. In einem Interview mit E! News erklärte der Hollywood-Star, dass "fundamentales Vertrauen" die Basis ihrer Ehe sei. "Selbst wenn Dax am Set mit der schönsten Person der Welt zusammenarbeitet, weiß ich, dass er seiner Familie verpflichtet ist und nach Hause kommt", so Kristen. Sie betonte, dass offene Kommunikation ein zentraler Bestandteil ihrer Partnerschaft sei. Falls Unsicherheiten auftreten, würden sie diese direkt ansprechen und versuchen, gemeinsam eine Lösung zu finden.

Im Alltag hat das Paar eine außergewöhnliche Herangehensweise an Herausforderungen. Selbst die Intimszenen, die sie mit Kolleginnen und Kollegen drehen, werden nicht als Belastung wahrgenommen. Kristen erklärte, dass sie und Dax sich gegenseitig unterstützen und anspornen würden. "Wir sind verheiratet, aber nicht tot", scherzte die Schauspielerin und fügte hinzu, dass sie mit Vergnügen zugesehen habe, wie ihr Mann am Set der Serie "Parenthood" leidenschaftliche Szenen mit Minka Kelly (44) spielte. Umgekehrt habe sich Dax von den Kussszenen seiner Frau mit Adam Brody (45) in ihrer Serie "Nobody Wants This" begeistert gezeigt – er habe sogar angemerkt, dass Kristen ihn noch nie so geküsst hätte.

Das Paar lernte sich 2007 bei der Geburtstagsfeier einer gemeinsamen Freundin kennen, doch die Funken sprühten nicht sofort. Erst bei einem späteren Treffen bei einem Eishockeyspiel begann es, zwischen den beiden zu knistern. Ihre Beziehung war jedoch zu Beginn nicht unkompliziert, da Dax zuvor neun Jahre in einer offenen Beziehung gelebt hatte, was Kristen zunächst misstrauisch machte. Im Laufe der Jahre fanden sie jedoch ihren Rhythmus und entwickelten eine tiefe Bindung, die auf Kommunikation, Humor und Vertrauen beruht – Eigenschaften, die sie in Interviews immer wieder betonen.

Instagram / daxshepard Dax Shepard und Kristen Bell, Schauspieler

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard und Kristen Bell mit ihren beiden Töchtern, August 2021

