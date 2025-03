So locker ist Dax Shepard in der Erziehung seiner Töchter

Dax Shepard (50) ist bekannt für seine humorvolle und oft unkonventionelle Art, und auch in der Erziehung seiner beiden Töchter, Lincoln und Delta, ist der Schauspieler alles andere als klassisch. In seinem Podcast "Armchair Expert" sprach Dax kürzlich mit dem Schauspieler Ike Barinholtz darüber, wie locker es in seiner Familie im Umgang mit Nacktheit zugeht. Dabei teilte er eine Anekdote, in der seine ältere Tochter Kristen Bell (44), Daxs Ehefrau, mit einer frechen Frage überraschte: "Warum sehen deine und Daddys 'Vögel' so alt aus?" Für Dax und seine Familie ist der Umgang mit Nacktheit kein Tabu, wie er erklärte: "Wir sind da entspannt, vielleicht sogar ein bisschen europäisch."

Das Thema kam zur Sprache, nachdem Dax erzählte, wie er seiner Tochter Delta den Film "Nie wieder Sex mit der Ex" zeigen wollte – eine Komödie, in der Kristen mitspielte. Doch sobald die ersten Nacktszenen auftauchten, wurde Dax klar, dass der Film vielleicht nicht die beste Wahl für einen gemeinsamen Familienabend war. Diese entspannte Einstellung herrscht jedoch nur in den eigenen vier Wänden. Sowohl Dax als auch Ike betonten im Gespräch, dass Eltern spätestens dann vorsichtiger mit Nacktheit umgehen sollten, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Wie Dax ergänzte: "Meine Regel ist, dass sie das entscheiden. In Europa leben sie das doch auch so."

Dax zeigt sich als äußerst engagierter Vater, der immer wieder mit ungewöhnlichen Erziehungsansätzen überrascht. So half er zuletzt seiner Tochter beim Rasieren der Beine, nachdem sie ihm angeboten hatte, seinen Rücken zu rasieren – ein Deal, auf den er gerne einging. Mit Kristen ist Dax seit 2013 verheiratet. Das Paar scheut sich nicht, auch ungewöhnliche Familienentscheidungen öffentlich zu machen. Ob es um das Schlafen im selben Raum oder ihre "Free-Range"-Erziehung geht, die beiden ernten dafür sowohl Lob als auch Kritik. Dax selbst sieht das gelassen und betont: "Hauptsache, unsere Kinder sind glücklich."

Instagram / kristenanniebell Dax Shepard mit seinen Töchtern, seltene Familieneinblicke

Getty Images Dax Shepard und Kristen Bell bei den Golden Globes 2019

